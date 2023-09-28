Сидоров Николай Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.02.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1936
Дочь: Сабурова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Антоновна
Вышняя Озерна, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1962
Орёл, город Орёл, Орловская область