Сидоров Николай Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Николай Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1936

Дочь: Сабурова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Антоновна

Вышняя Озерна, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Екатерина Антоновна

Смерть
26.02.1962
Орёл, город Орёл, Орловская область
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