Ковтун Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ковтун Николай Григорьевич

Мать ребёнка: ?

с. Городище, Чернухинский район, Полтавская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтун Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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