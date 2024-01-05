Ковтун Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ковтун Николай Григорьевич
Мать ребёнка: ?
с. Городище, Чернухинский район, Полтавская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковтун Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно