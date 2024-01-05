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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ковтун Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Ковтун Григорий

с. Городище, Чернухинский район, Полтавская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтун Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Ковтун Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Ковтун Григорий

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