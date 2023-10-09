Анна Ульянова Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ульянова Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1976

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
2003 г.р.
2013 г.р.

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1976

Отец: Александр Трусов Иванович

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
19.10.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ульянов Роман

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.07.2003

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Ульянов Роман

Рождение ребёнка
13.02.2013

Сын: Александр

Отец ребёнка: Ульянов Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Роман

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