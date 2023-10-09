Анна Ульянова Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1976
Отец: Александр Трусов Иванович
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
19.10.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ульянов Роман
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.07.2003
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Ульянов Роман
Рождение ребёнка
13.02.2013
Сын: Александр
Отец ребёнка: Ульянов Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульянов Роман