Романов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1918

Дочь: Маркарова Любовь

Мать ребёнка: Романова Мария

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.07.1935

Дочь: Курамшина Валентина

Мать ребёнка: Романова Мария

Смерть
Неизвестно
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