Романов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1918
Дочь: Маркарова Любовь
Мать ребёнка: Романова Мария
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.07.1935
Дочь: Курамшина Валентина
Мать ребёнка: Романова Мария
Смерть
Неизвестно