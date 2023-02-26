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Балина Ефросиния Терентиева

Место рождения

сельцо Глубокое Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: ?

Мать: ?

сельцо Глубокое Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1893

Муж: Балин Андрей Уаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1895

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Балин Андрей Уаров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1897

Сын: Балин Александр Андреев

Отец ребёнка: Балин Андрей Уаров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1900

Сын: Балин Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Балин Андрей Уаров

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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