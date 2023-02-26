Балина Ефросиния Терентиева
Место рождениясельцо Глубокое Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.05.1893
Муж: Балин Андрей Уаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1895
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Балин Андрей Уаров
Рождение ребёнка
25.08.1897
Отец ребёнка: Балин Андрей Уаров
Рождение ребёнка
21.01.1900
Отец ребёнка: Балин Андрей Уаров
Смерть
Неизвестно