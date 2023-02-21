Зеленина (?) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Параскева Осиповна
Отец ребёнка: Осип
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марфа Осиповна
Отец ребёнка: Осип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834