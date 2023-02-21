Зеленина (?) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленина (?) Татьяна

Зеленина (?) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Параскева Осиповна

Отец ребёнка: Осип

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа Осиповна

Отец ребёнка: Осип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Андрей Леонидович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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