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Марфа Осиповна
Марфа Осиповна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
После 1834
Пол
Женский
Отец
Осип
Мать
Зеленина Татьяна
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
1816
Отец:
Осип
Мать:
Зеленина Татьяна
Смерть
После 1834
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