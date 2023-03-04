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Марфа Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Осип

Мать: Зеленина Татьяна

Смерть
После 1834