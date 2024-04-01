Сухопаров Михаил Доментьевич
Место рождениядеревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Бракосочетание
04.06.1910
Жена: Сухопарова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Смерть
Неизвестно