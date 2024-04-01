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Сухопаров Михаил Доментьевич

Место рождения

деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Бракосочетание
04.06.1910

Жена: Сухопарова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Смерть
Неизвестно
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