Сухопарова (Кошутина) Анна Ивановна
Место рождениядеревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Бракосочетание
04.06.1910
Место жительства
Неизвестно
деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Смерть
Неизвестно