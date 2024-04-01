Сухопарова (Кошутина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова (Кошутина) Анна Ивановна

Место рождения

деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Бракосочетание
04.06.1910

Муж: Сухопаров Михаил Доментьевич

Место жительства
Неизвестно
деревня Петраково, Устьянского района, Архангельской области
Смерть
Неизвестно
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