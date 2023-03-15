Беспалова (Сайфутдинова) Галина Ахатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Сайфутдинов Ахат Нурмухаметович
Мать: Нила Моисеевна
Рождение ребёнка
1970
Сын: Беспалов Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Беспалов Анатолий Германович
Рождение ребёнка
1976
Сын: Беспалов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Беспалов Анатолий Германович
Бракосочетание
Неизвестно