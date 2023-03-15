Беспалова (Сайфутдинова) Галина Ахатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Сайфутдинова) Галина Ахатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Сайфутдинов Ахат Нурмухаметович

Мать: Нила Моисеевна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Беспалов Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Беспалов Анатолий Германович

Рождение ребёнка
1976

Сын: Беспалов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Беспалов Анатолий Германович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Анатолий Германович

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