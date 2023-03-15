Сайфутдинов Ахат Нурмухаметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1918
Рождение ребёнка
1939
Сын: Сайфутдинов Марат Ахатович
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Стаценко Алла Владимировна
Мать ребёнка: Нила Моисеевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Беспалова Галина Ахатовна
Мать ребёнка: Нила Моисеевна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Ладыгина Татьяна Ахатовна
Мать ребёнка: Нила Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нила Моисеевна