Сайфутдинов Ахат Нурмухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфутдинов Ахат Нурмухаметович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1918

Отец: Сайфутдинов Нурмухамет Гайнутдинович

Мать: Шаргия Гайфуллевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Сайфутдинов Марат Ахатович

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Стаценко Алла Владимировна

Мать ребёнка: Нила Моисеевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Беспалова Галина Ахатовна

Мать ребёнка: Нила Моисеевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Ладыгина Татьяна Ахатовна

Мать ребёнка: Нила Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нила Моисеевна

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