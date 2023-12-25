Прусов Аврамий Лаврентиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1862
Рождение ребёнка
10.06.1889
Сын: Прусов Александр Аврамиевич
Мать ребёнка: Прусова Праскева Яковлевна
Рождение ребёнка
25.01.1891
Сын: Прусов Григорий Аврамиевич (Абрамович)
Мать ребёнка: Прусова Праскева Яковлевна
Рождение ребёнка
16.11.1893
Мать ребёнка: Прусова Праскева Яковлевна
Рождение ребёнка
20.01.1895
Дочь: Прусова Мария Аврамиевна
Мать ребёнка: Прусова Праскева Яковлевна
Рождение ребёнка
20.01.1895
Дочь: Мария Аврамиевна
Мать ребёнка: Прусова Праскева Яковлевна
Смерть
Неизвестно