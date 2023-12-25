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Прусов Аврамий Лаврентиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1862

Отец: Прусов Лаврентий Харитонович

Мать: Прусова Мавра Азаровна

Рождение ребёнка
10.06.1889

Сын: Прусов Александр Аврамиевич

Мать ребёнка: Прусова Праскева Яковлевна

Рождение ребёнка
25.01.1891

Сын: Прусов Григорий Аврамиевич (Абрамович)

Мать ребёнка: Прусова Праскева Яковлевна

Рождение ребёнка
16.11.1893

Сын: Прусов Роман Аврамиевич

Мать ребёнка: Прусова Праскева Яковлевна

Рождение ребёнка
20.01.1895

Дочь: Прусова Мария Аврамиевна

Мать ребёнка: Прусова Праскева Яковлевна

Рождение ребёнка
20.01.1895

Дочь: Мария Аврамиевна

Мать ребёнка: Прусова Праскева Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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