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Прусов Александр Аврамиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1889

Отец: Прусов Аврамий Лаврентиевич

Мать: Прусова Праскева Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прусова Имя не установлено

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Прусова Анюта Александровна

Мать ребёнка: Прусова Имя не установлено

Рождение ребёнка
1911

Сын: Прусов Имя не установлено Александрович

Мать ребёнка: Прусова Имя не установлено

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Прусова Имя не установлено Александровна

Мать ребёнка: Прусова Имя не установлено

Смерть
Неизвестно

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