Прусов Александр Аврамиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Прусова Анюта Александровна
Мать ребёнка: Прусова Имя не установлено
Рождение ребёнка
1911
Сын: Прусов Имя не установлено Александрович
Мать ребёнка: Прусова Имя не установлено
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Прусова Имя не установлено Александровна
Мать ребёнка: Прусова Имя не установлено
Смерть
Неизвестно