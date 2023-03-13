Горшенина Прасковья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина Прасковья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Горшенинъ Максимъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Илья

Рождение ребёнка
29.10.1884

Сын: Горшенинъ Иосифъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1888

Сын: Горшенинъ Василий

Отец ребёнка: Горшенинъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1891

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Горшенинъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1894

Сын: Горшенинъ Игнатий

Отец ребёнка: Горшенинъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1895

Сын: Горшенинъ Николай

Отец ребёнка: Горшенинъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Илья

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