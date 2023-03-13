Горшенина Прасковья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Горшенинъ Максимъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Илья
Рождение ребёнка
29.10.1884
Сын: Горшенинъ Иосифъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Илья
Рождение ребёнка
08.04.1888
Сын: Горшенинъ Василий
Отец ребёнка: Горшенинъ Илья
Рождение ребёнка
06.04.1891
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Горшенинъ Илья
Рождение ребёнка
25.01.1894
Сын: Горшенинъ Игнатий
Отец ребёнка: Горшенинъ Илья
Рождение ребёнка
01.12.1895
Сын: Горшенинъ Николай
Отец ребёнка: Горшенинъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Илья