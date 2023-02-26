Ерашкова Екатерина Иванова
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1891
Отец: Иван Киреев
Мать: Васса Артёмова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1913
Отец ребёнка: Ерашков Фёдор Еремеев
Рождение ребёнка
24.02.1915
Отец ребёнка: Ерашков Фёдор Еремеев
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ерошков Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Ерашков Фёдор Еремеев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно