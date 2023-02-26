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Ерашкова Екатерина Иванова

Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1891

Отец: Иван Киреев

Мать: Васса Артёмова

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1913

Сын: Ерашков Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Ерашков Фёдор Еремеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1915

Сын: Ерашков Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Ерашков Фёдор Еремеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1917

Сын: Ерошков Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Ерашков Фёдор Еремеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерашков Фёдор Еремеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерашков Фёдор Еремеев

Смерть
Неизвестно
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