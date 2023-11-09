Самусенко Фекла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самусенко Фекла Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

09.02.1908

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1876

Дочь: Кузьменко Мария Самуиловна

Отец ребёнка: Самусенков Самуил Осипович

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1880

Сын: Самусенко Алексей Самуилович

Отец ребёнка: Самусенков Самуил Осипович

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Место Рождения д. Булохи, Себежский уезд, Витебская Губерния
Смерть
09.02.1908
Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
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