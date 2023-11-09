Самусенко Фекла Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти09.02.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1876
Дочь: Кузьменко Мария Самуиловна
Отец ребёнка: Самусенков Самуил Осипович
Рождение ребёнка
05.10.1880
Сын: Самусенко Алексей Самуилович
Отец ребёнка: Самусенков Самуил Осипович
Место Рождения д. Булохи, Себежский уезд, Витебская Губерния
Смерть
09.02.1908