Зайцев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1959
Дочь: Зайцева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Елизавета6 Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Петр Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Елизавета6 Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно