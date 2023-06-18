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Зайцев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1959

Дочь: Зайцева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Елизавета6 Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Петр Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Елизавета6 Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Елизавета6 Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Елизавета6 Васильевна

Смерть
Неизвестно
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