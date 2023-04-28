Иванъ Евсеевъ
Место рождения
Дата рождения1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Еѵсей Семеновъ
Мать: Марѳа Иванова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Константинъ Ивановъ
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1811
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Кутерина Иванова
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья