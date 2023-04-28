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Иванъ Евсеевъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1783

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Еѵсей Семеновъ

Мать: Марѳа Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Константинъ Ивановъ

Мать ребёнка: Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Кутерина Иванова

Мать ребёнка: Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

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