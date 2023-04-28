Голубев Филимон Филиппович
Место рождения
Дата рождения08.12.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1886 ст.
Крестные - д.Речки кр.Протас Иванович Голубов и д.Люлино солдатка Мария Федотовна (тетя, сестра отца).
Бракосочетание
20.04.1908 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Курилово, Непоротовская волость, Себежский уезд
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Рождение ребёнка
02.06.1913 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Арест
22.04.1932
21 /04/1932 - арест ОГПУ. Арестован вместе с братьями Егором и Иваном. Малограмотный, землепашец. 31/05/1932 - приговорен тройкой ОГПУ к ссылке через в Севкрай сроком на пять лет по 58/10 и 11 ст.УК (... Показать все
Смерть
Неизвестно