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Голубев Филимон Филиппович

Место рождения

Речки, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.12.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1886 ст.

Отец: Голубев Филипп Федотович

Мать: Голубева Варвара Ивановна

Речки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Крестные - д.Речки кр.Протас Иванович Голубов и д.Люлино солдатка Мария Федотовна (тетя, сестра отца).
Бракосочетание
20.04.1908 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Курилово, Непоротовская волость, Себежский уезд
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Рождение ребёнка
02.06.1913 ст.

Сын: Голубев Иван Филимонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Речки, Себежский муниципальный район, Псковская область
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Арест
22.04.1932
21 /04/1932 - арест ОГПУ. Арестован вместе с братьями Егором и Иваном. Малограмотный, землепашец. 31/05/1932 - приговорен тройкой ОГПУ к ссылке через в Севкрай сроком на пять лет по 58/10 и 11 ст.УК (... Показать все
Смерть
Неизвестно
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