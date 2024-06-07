Кресальная Ирина Назаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальная Ирина Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кресальный Поликарп Феодосьевич

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кресальный Петр Поликарпович

Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Жакулина (Кресальная) Агафия Поликарповна

Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кресальный Иосиф Поликарпович

Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кресальный Михаил Поликарпович

Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Даргачева (Кресальная) Акилина Поликарповна

Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Красникова (Кресальная) Мелания Поликарповна

Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич

Смерть
Неизвестно

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