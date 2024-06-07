Кресальная Ирина Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кресальный Петр Поликарпович
Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Жакулина (Кресальная) Агафия Поликарповна
Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кресальный Иосиф Поликарпович
Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кресальный Михаил Поликарпович
Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Даргачева (Кресальная) Акилина Поликарповна
Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Красникова (Кресальная) Мелания Поликарповна
Отец ребёнка: Кресальный Поликарп Феодосьевич
Смерть
Неизвестно