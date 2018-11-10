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Юрков Сергей Григорьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.03.1961

Дата смерти

10.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1961

Отец: Юрков Григорий Лаврентьевич

Мать: Юркова Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.04.1989

Сын: Юрков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Юркова Татьяна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.01.1991

Сын: Юрков Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Юркова Татьяна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Юркова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсина Алла Евгеньевна

Упоминание
Неизвестно
Неофициальный брак
Смерть
10.11.2018
Москва, город федерального значения Москва
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