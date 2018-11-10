Юрков Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1961
Дата смерти10.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1961
Отец: Юрков Григорий Лаврентьевич
Мать: Юркова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1989
Сын: Юрков Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Юркова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
23.01.1991
Мать ребёнка: Юркова Татьяна Николаевна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евсина Алла Евгеньевна
Упоминание
Неизвестно
Неофициальный брак
Смерть
10.11.2018