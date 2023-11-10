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Лоскутов Константин Григорьевич

Место рождения

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: Лоскутов Григорий

Мать: не указана

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.05.1901

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Лоскутова Анна Адриановна

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.03.1906 ст.

Сын: Лоскутов Степан Константинович

Мать ребёнка: Лоскутова Анна Адриановна

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Анна Адриановна

Смерть
Неизвестно
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