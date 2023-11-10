Лоскутов Константин Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874
Отец: Лоскутов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1901
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Лоскутова Анна Адриановна
Рождение ребёнка
23.03.1906 ст.
Сын: Лоскутов Степан Константинович
Мать ребёнка: Лоскутова Анна Адриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно