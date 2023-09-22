Антонова (Искалина) Фёкла Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Искалина) Фёкла Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1832 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Искалин Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1871 ст.

Муж: Антонов Филипп Гаврилович

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Антонов Филипп Гаврилович. Жених. Казак Мухрановского форпоста. Первым браком. 18 лет Искалина Фёкла Кузьминична. Невеста. Дочь казака Илецкого городка. Первым браком. 20 лет Никишин Константин. Поруч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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