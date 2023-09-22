Антонова (Искалина) Фёкла Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Искалин Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1871 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Антонов Филипп Гаврилович. Жених. Казак Мухрановского форпоста. Первым браком. 18 лет Искалина Фёкла Кузьминична. Невеста. Дочь казака Илецкого городка. Первым браком. 20 лет Никишин Константин. Поруч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно