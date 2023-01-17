Амиров Фами (Фамутдин) Галляметдин улы
Место рождения
Дата рождения15.09.1913 ст.
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1913 ст.
Рождение ребёнка
07.07.1937
Сын: Амиров Фанис Фамутдин улы
Мать ребёнка: Амирова Шамсикамал Ситдикьян кызы
Рождение ребёнка
1939
Сын: Амиров Ахматзия Фамутдин улы
Мать ребёнка: Амирова Шамсикамал Ситдикьян кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1942