Амиров Фами (Фамутдин) Галляметдин улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амиров Фами (Фамутдин) Галляметдин улы

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Место рождения

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1913 ст.

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1913 ст.

Отец: Амиров Галляметдин Миннигалиевич

Мать: Амирова Гайнесурур Габдулгалим кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Амиров Фанис Фамутдин улы

Мать ребёнка: Амирова Шамсикамал Ситдикьян кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Сын: Амиров Ахматзия Фамутдин улы

Мать ребёнка: Амирова Шамсикамал Ситдикьян кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амирова Шамсикамал Ситдикьян кызы

Смерть
?.06.1942
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