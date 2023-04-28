Гловацкий Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГловацкий Яков Григорьевич

Гловацкий Яков Григорьевич

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.10.1901 ст.

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Гловацкая Фёкла Ильинична

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.

Сын: Гловацкий Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Гловацкая Фёкла Ильинична

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гловацкая Фёкла Ильинична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close