Гловацкий Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1901 ст.
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Гловацкая Фёкла Ильинична
Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.
Сын: Гловацкий Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Гловацкая Фёкла Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно