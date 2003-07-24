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Малков Александр Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1963

Дата смерти

24.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1963

Отец: не указан

Мать: Серебренникова Александра Петровна

Бракосочетание
28.01.1984

Жена: Леухина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
09.07.1984

Дочь: Малкова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Леухина Ольга Алексеевна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1986

Сын: Малков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Леухина Ольга Алексеевна

Смерть
24.07.2003
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