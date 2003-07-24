Малков Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1963
Дата смерти24.07.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1963
Отец: не указан
Бракосочетание
28.01.1984
Жена: Леухина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
09.07.1984
Дочь: Малкова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Леухина Ольга Алексеевна
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1986
Сын: Малков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Леухина Ольга Алексеевна
Смерть
24.07.2003