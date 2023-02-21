Леухина Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1961
Отец: Леухин Алексей Андреевич
Мать: Койнова Нина Ивановна
Бракосочетание
28.01.1984
Рождение ребёнка
09.07.1984
Дочь: Малкова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Малков Александр Геннадьевич
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1986
Сын: Малков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Малков Александр Геннадьевич