Леухина Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леухина Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1961

Отец: Леухин Алексей Андреевич

Мать: Койнова Нина Ивановна

Бракосочетание
28.01.1984

Муж: Малков Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
09.07.1984

Дочь: Малкова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Малков Александр Геннадьевич

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1986

Сын: Малков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Малков Александр Геннадьевич

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