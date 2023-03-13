Богатова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Андреянъ

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Сычева Маремьяна

Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Богатовъ Малафей

Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1792

Сын: Богатовъ Антонъ

Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Полоскова Василиса

Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ

Рождение ребёнка
26.10.1802

Дочь: Опарина Настасья

Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатовъ Федоръ

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