Богатова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Сычева Маремьяна
Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Богатовъ Малафей
Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Богатовъ Антонъ
Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Полоскова Василиса
Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
26.10.1802
Дочь: Опарина Настасья
Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богатовъ Федоръ