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Федорченко Василиса Харитоновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1888

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Федорченко Федор Иванович

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1889

Сын: Федорченко Трофим Федорович

Отец ребёнка: Федорченко Федор Иванович

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорченко Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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