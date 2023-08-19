Федорченко Василиса Харитоновна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1888
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Федорченко Федор Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1889
Сын: Федорченко Трофим Федорович
Отец ребёнка: Федорченко Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно