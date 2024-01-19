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Сорокина Мария Алексеевна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Алексей Константинович

Мать: Сорокина Елизавета Панфиловна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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