Кочуров Павел Филаретович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуров Павел Филаретович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1907

Жена: Анна Филаретовна

Красная Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
По жениху: Высоковской волости деревни Вараксихи крестьянин Александр Кочуров и Вепревской волости деревни Чеботово крестьянин Василий Иванович Комин По невесте: Вепревской волости деревни Доранкина ... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кочуров Валентин Павлович

Мать ребёнка: не указана

Красная Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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