Кочуров Павел Филаретович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1907
Жена: Анна Филаретовна
По жениху: Высоковской волости деревни Вараксихи крестьянин Александр Кочуров и Вепревской волости деревни Чеботово крестьянин Василий Иванович Комин По невесте: Вепревской волости деревни Доранкина ... Показать все
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кочуров Валентин Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно