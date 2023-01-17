(Фомичева) Анна Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фомичева) Анна Филаретовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Кочуров Павел Филаретович

Красная Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
По жениху: Высоковской волости деревни Вараксихи крестьянин Александр Кочуров и Вепревской волости деревни Чеботово крестьянин Василий Иванович Комин По невесте: Вепревской волости деревни Доранкина ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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