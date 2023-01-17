(Фомичева) Анна Филаретовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1907
Красная Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
По жениху: Высоковской волости деревни Вараксихи крестьянин Александр Кочуров и Вепревской волости деревни Чеботово крестьянин Василий Иванович Комин По невесте: Вепревской волости деревни Доранкина ... Показать все
Смерть
Неизвестно