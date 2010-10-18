Чабуткин Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чабуткин Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 26.03.1953

Дата смерти

18.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.03.1953

Отец: Чабуткин Виктор

Мать: Чабуткин Анастасия

Рождение ребёнка
1986

Сын: Чабуткин Станислав

Мать ребёнка: Довгаль Ирина

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Чабуткина Виктория

Мать ребёнка: Довгаль Ирина

Работа или профессия
2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довгаль Ирина

Смерть
18.10.2010
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