Чабуткин Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 26.03.1953
Дата смерти18.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.03.1953
Отец: Чабуткин Виктор
Мать: Чабуткин Анастасия
Рождение ребёнка
1986
Сын: Чабуткин Станислав
Мать ребёнка: Довгаль Ирина
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Чабуткина Виктория
Мать ребёнка: Довгаль Ирина
Работа или профессия
2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Довгаль Ирина
Смерть
18.10.2010