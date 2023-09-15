Чабуткин Виктор
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 26.03.1953
Сын: Чабуткин Станислав
Мать ребёнка: Чабуткин Анастасия
Рождение ребёнка
09.05.1959
Сын: Чабуткин Юрий
Мать ребёнка: Чабуткин Анастасия
Россия
Смерть
1982
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Неизвестно