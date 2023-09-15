Чабуткин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чабуткин Виктор

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 26.03.1953

Сын: Чабуткин Станислав

Мать ребёнка: Чабуткин Анастасия

Рождение ребёнка
09.05.1959

Сын: Чабуткин Юрий

Мать ребёнка: Чабуткин Анастасия

Россия
Смерть
1982
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Неизвестно
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