Гурченко (Талинина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1925
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1925
Отец: Талинин Иван
Мать: Талилина Мать Татьяны
Рождение ребёнка
01.01.1949
Дочь: Лобосова Анна
Отец ребёнка: Гурченко Степан
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Кокшарова Елена
Отец ребёнка: Гурченко Степан
Рождение ребёнка
10.08.1953
Дочь: Гирко Мария
Отец ребёнка: Гурченко Степан
Рождение ребёнка
01.08.1955
Дочь: Королева Олимпиада
Отец ребёнка: Гурченко Степан
Рождение ребёнка
10.08.1959
Дочь: Шаранда Зинаида
Отец ребёнка: Гурченко Степан
Работа или профессия
Неизвестно
Доярка | Тангуйский совхоз
Смерть
2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость