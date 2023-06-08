Гурченко (Талинина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурченко (Талинина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1925

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1925

Отец: Талинин Иван

Мать: Талилина Мать Татьяны

Рождение ребёнка
01.01.1949

Дочь: Лобосова Анна

Отец ребёнка: Гурченко Степан

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Кокшарова Елена

Отец ребёнка: Гурченко Степан

Рождение ребёнка
10.08.1953

Дочь: Гирко Мария

Отец ребёнка: Гурченко Степан

Рождение ребёнка
01.08.1955

Дочь: Королева Олимпиада

Отец ребёнка: Гурченко Степан

Рождение ребёнка
10.08.1959

Дочь: Шаранда Зинаида

Отец ребёнка: Гурченко Степан

Работа или профессия
Неизвестно
Тангуй, Братский муниципальный район, Иркутская область
Доярка | Тангуйский совхоз
Смерть
2012
Тангуй, Братский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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