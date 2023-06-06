Шаранда (Гурченко) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1959
Отец: Гурченко Степан
Мать: Гурченко Татьяна
Рождение ребёнка
01.01.1980
Сын: Шаранда Игорь
Отец ребёнка: Шаранда Сергей
Рождение ребёнка
10.07.1982
Сын: Шаранда Денис
Отец ребёнка: Шаранда Сергей
Тангуй, Братский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.04.1986
Сын: Шаранда Никита
Отец ребёнка: Шаранда Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаранда Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
Вышивальщица, закройщица, предпринимательниыа