Шаранда (Гурченко) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранда (Гурченко) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1959

Отец: Гурченко Степан

Мать: Гурченко Татьяна

Рождение ребёнка
01.01.1980

Сын: Шаранда Игорь

Отец ребёнка: Шаранда Сергей

Рождение ребёнка
10.07.1982

Сын: Шаранда Денис

Отец ребёнка: Шаранда Сергей

Тангуй, Братский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.04.1986

Сын: Шаранда Никита

Отец ребёнка: Шаранда Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаранда Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
Вышивальщица, закройщица, предпринимательниыа