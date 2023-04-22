Сокол Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1904 ст.
Дочь: Сокол Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Сокол Прасковья Васильевна
Место жительства
1904 ст.
Доброволье, Харківська область
Крестьянин села Доброволье Павлоградского уезда Екатеринославской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно