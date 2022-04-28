Мулюкова (Латыпова) Минсылу Миннебаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулюкова (Латыпова) Минсылу Миннебаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1967

Дата смерти

28.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1967

Отец: Латыпов Миннебай Халимович

Мать: Латыпова Хаерниса Айнулловна

Рождение ребёнка
10.04.1979

Сын: Мулюков Равис Ильясович

Отец ребёнка: Мулюков Ильяс Сабитович

Сингуль-Татарский, Ялуторовский район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.03.1989

Сын: Мулюков Рустам Ильясович

Отец ребёнка: Мулюков Ильяс Сабитович

Сингуль-Татарский, Ялуторовский район, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.10.1994

Дочь: Мулюкова Ильнара Ильясовна

Отец ребёнка: Мулюков Ильяс Сабитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулюков Ильяс Сабитович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.04.2022
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