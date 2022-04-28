Мулюкова (Латыпова) Минсылу Миннебаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1967
Дата смерти28.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1967
Рождение ребёнка
10.04.1979
Отец ребёнка: Мулюков Ильяс Сабитович
Рождение ребёнка
23.03.1989
Отец ребёнка: Мулюков Ильяс Сабитович
Рождение ребёнка
30.10.1994
Дочь: Мулюкова Ильнара Ильясовна
Отец ребёнка: Мулюков Ильяс Сабитович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.04.2022