Беликов Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.?
Дочь: Румянцева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Беликова Ирина Серафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беликова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Беликова Ирина Серафимовна
Бракосочетание
Неизвестно