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Пожидаев Михаил Дмитриевич

Место рождения

Головище, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

22.04.1863 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Жена

Около 1773 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: Пожидаев Дмитрий Иванович

Мать: Пожидаева Варвара

Головище, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Предположительно родился в Головище
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1811 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пожидаева Евфимия Ефимия Афимия Осиповна Иосифовна

Головище, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожидаева Евфимия Ефимия Афимия Осиповна Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
22.04.1863 ст.
Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
МК 87 л. от старости
Похороны
24.04.1863 ст.
Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
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