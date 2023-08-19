Пожидаев Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смерти22.04.1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: Пожидаев Дмитрий Иванович
Мать: Пожидаева Варвара
Предположительно родился в Головище
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1811 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пожидаева Евфимия Ефимия Афимия Осиповна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
22.04.1863 ст.
МК 87 л. от старости
Похороны
24.04.1863 ст.