Пожидаев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1762 ст.
Отец: Пожидаев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Пожидаев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Пожидаева Варвара
Головище, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Предположительно родился в Головище
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пожидаева Варвара
Смерть
Неизвестно