Пожидаев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожидаев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.

Отец: Пожидаев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Пожидаев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Пожидаева Варвара

Головище, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Предположительно родился в Головище
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожидаева Варвара

Смерть
Неизвестно
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