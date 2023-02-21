Руссиян (Руссiан) Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуссиян (Руссiан) Артемий

Руссиян (Руссiан) Артемий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руссиян (руссiан) Анастасия Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руссиян (руссiан) Федор Артемов

Мать ребёнка: не указана

Денисково, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close