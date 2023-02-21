Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Руссиян (руссiан) Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1872

Сын: Руссиян (руссiан) Никифор Георгиевич

Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Георгий Никифорович

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Георгий Никифорович

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1884

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Георгий Никифорович

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руссиян (руссiан) Георгий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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