Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Руссиян (руссiан) Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1872
Сын: Руссиян (руссiан) Никифор Георгиевич
Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Георгий Никифорович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Георгий Никифорович
Рождение ребёнка
27.10.1884
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Руссиян (руссiан) Георгий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно