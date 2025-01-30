Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия Артемьевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецРуссиян (Руссiан) АртемийНеизвестно г.р.
Супруги
Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович24.04.1834 г.р.
Дети
Руссиян (Руссiан) Никифор Георгиевич01.06.1872 г.р.
(Руссиян (Руссiан)) Евдокия Егоровна1875 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Руссиян (Руссiан) Артемий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1872
Сын: Руссиян (Руссiан) Никифор Георгиевич
Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович
Рождение ребёнка
27.10.1884
Дочь: (Руссиян) Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович
Смерть
Неизвестно