Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия Артемьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Руссиян (Руссiан) (Руссиян (Руссiан)) Анастасия Артемьевна

Автор
НЛ
Ластовская Н.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Руссиян (Руссiан) АртемийНеизвестно г.р.
Супруги
Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович24.04.1834 г.р.
Дети
Руссиян (Руссiан) Никифор Георгиевич01.06.1872 г.р.
(Руссиян (Руссiан)) Евдокия Егоровна1875 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Руссиян (Руссiан) Артемий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович

Рождение ребёнка
01.06.1872

Сын: Руссиян (Руссiан) Никифор Георгиевич

Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Рождение ребёнка
27.10.1884

Дочь: (Руссиян) Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Георгий Никифорович

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.