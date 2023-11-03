Толмачева Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толмачев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Толмачев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Александр Петрович
Отец ребёнка: Толмачев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толмачев Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно