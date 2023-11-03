Толмачева Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пузиков Иван Никифорович

Мать: Пузикова Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Толмачев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Толмачев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Александр Петрович

Отец ребёнка: Толмачев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Борис Петрович

Отец ребёнка: Толмачев Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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