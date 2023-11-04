Котова Анна Васильевеа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова Анна Васильевеа

Котова Анна Васильевеа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1890

Сын: Котов Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Котов Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Котов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Котов Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
30.01.1897

Дочь: Котова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Котов Кузьма Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close