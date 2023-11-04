Котова Анна Васильевеа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1890
Отец ребёнка: Котов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Котов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Котов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1897
Дочь: Котова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Котов Кузьма Васильевич
Смерть
Неизвестно