Котов Кузьма Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Василий Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1890
Мать ребёнка: Котова Анна Васильевеа
Рождение ребёнка
1896
Сын: Котов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Котова Анна Васильевеа
Рождение ребёнка
30.01.1897
Дочь: Котова Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Котова Анна Васильевеа
Смерть
Неизвестно