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Котов Кузьма Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Василий Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1890

Сын: Котов Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Котова Анна Васильевеа

Рождение ребёнка
1896

Сын: Котов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Котова Анна Васильевеа

Рождение ребёнка
30.01.1897

Дочь: Котова Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Котова Анна Васильевеа

Смерть
Неизвестно
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