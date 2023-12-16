Пухова Агафья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Пухов Фалилей Антонович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Пухов Фалилей Антонович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Пухов Фалилей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1858