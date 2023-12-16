Пухова Агафья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова Агафья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пухов Кирилл Фалилеевич

Отец ребёнка: Пухов Фалилей Антонович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Пухов Иван Фалилеевич

Отец ребёнка: Пухов Фалилей Антонович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Пухов Фома Фалилеевич

Отец ребёнка: Пухов Фалилей Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Фалилей Антонович

Смерть
1858
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