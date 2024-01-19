Милорадов Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1962
Рождение ребёнка
25.09.1984
Сын: Милорадов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1986
Дочь: Милорадова Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.05.2011
Дочь: Милорадова Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Милорадова Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
12.05.2011
Сын: Милорадов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Милорадова Юлия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно