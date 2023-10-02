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Дронов Василий Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Дронов Гавриил Григорьевич

Мать: Дронова Федора Ефремова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Дронов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Дронова 1 Жена Марья Кондратовна

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дронов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Дронов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Дронов Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Дронов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Дронов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова 1 Жена Марья Кондратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карева Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова 2 Жена Василиса Федорова

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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