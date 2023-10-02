Дронов Василий Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Дронова 1 Жена Марья Кондратовна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Дронов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Дронов Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дронов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Дронов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карева Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Дронова 2 Жена Василиса Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно